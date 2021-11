Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mancio contro tutti. Fantastico Sinner”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Mancio contro tutti”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Clima pesante dopo il ko. Ma il CT ha un piano per gli spareggi mondiali: ‘Senza infortuni ce la giochiamo, eviterei Ronaldo’. Ritiro supplementare e amichevole nella finestra di gennaio. Gara d’esordio a Roma, Italia con otto diffidati. Turchia e Ucraina ai play-off. Fantastico Sinner: ‘Dedicato a Matteo’. Finals, battuto Hurkacz in 2 set dopo il forfait di Berrettini. Riparte la A con tre grandi sfide. Immobile ci prova, Berna si ferma. Lazio-Juve: Ciro vuole esserci, Allegri fa la conta in attacco. Tatarusanu: ‘Scudetto, il mio Milan in prima fila. Viola, torno da ex per vincere. Vlahovic è un vero pericolo’. Osimhen scatenato avverte l’Inter. Napoli, DeLa sulle plusvalenze: Non temo, sono un guerriero”.