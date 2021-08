Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mal di Ronaldo. Il prezzo di Lautaro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Mal di Ronaldo”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Juve, resta ancora in bilico la permanenza del portoghese. CR7 intenzionato a lasciare, ma è ‘bloccato’ da Mbappé. Il Real andrà all’assalto del francese a fine mercato. A quel punto il Psg proverà a chiudere per Cristiano. E arriva Kaio Jorge, c’è l’ok del Santos. Milan, Giroud di presenta: ‘Io e Ibra che coppia’. Il prezzo di Lautaro, l’Inter chiede 90 milioni. Rischio ex per la Roma”. Infine, in taglio alto: “Un inno all’Italia”.