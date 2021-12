Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mai dire Africa. Insigne e il Napoli…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Mai dire Africa”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Allarme dalla Francia. E l’ECA: niente giocatori senza garanzie sanitarie. ‘La Coppa in Camerun a rischio per il Covid’. Ma la CAF nega. Prende corpo l’idea di un rinvio del torneo in programma dal 9 gennaio. La paura di molti club italiani ed europei. Mou, Bonucci e gli arbitri: la sfida infinita. Aguero, addio in lacrime: Prima la vita. Sir Hamilton è baronetto, una consolazione mondiale. A Windsor il principe Carlo l’ha insignito del titolo (assente la Regina). Fiorentina e Cagliari, avanti tutta. Coppa Italia: l’Empoli sorprende ancora e passa anche a Verona. Italiano infila il quarto successo di fila: il Benevento si arrende. Mazzarri batte il Cittadella: per la prima volta un arbitro donna dirige una squadra di serie A. Oggi alle 18 Spezia-Lecce e alle 21 Sampdoria-Torino”. Infine, in taglio alto: “Rinnovo di Lorenzo, parla il procuratore: ‘Insigne e il Napoli, si decide a gennaio’. Accordo ancora lontano tra capitano e società: la differenza è di sei milioni: ‘Giorni fondamentali, non si può andare oltre. Tutto nelle mani di DeLa’”.