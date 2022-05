Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’ultima Juve, lacrime allo Stadium. Mbappé…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"L'ultima Juve, pari nella notte degli addii di Chiellini e Dybala: lacrime allo Stadium". Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Vlahovic e Morata non bastano: di Milinkovic al 95' il gol che porta Sarri in Euroleague, poi il giro di campo dei bianconeri tra gli applausi. Mbappé-Real, c'è l'accordo. Buio Fiorentina, Samp mai così. Marotta rivela: ecco come ho portato Inzaghi all'Inter".