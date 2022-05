Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Lukaku, c’è la via. Carlo imperatore!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Lukaku, c'è la via”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Zhang sogna di riportare a Milano il centravanti dello scudetto. Romelu all'Inter in prestito: presto l'incontro con un intermediario. Il belga ha rotto con il Chelsea ed è pronto a tagliarsi lo stipendio. Marotta lo vuole a costo zero. Congelato Dybala. Carlo imperatore! Real, 1-0 al Liverpool: quarta Champions per Ancelotti, nessuno come lui. Roma, Totti torna a casa. Altri contatti a Tirana per la finale di Conference. I segnali sono molto positivi. Caso Zaniolo: il talento giallorosso non è più incedibile. Berlusconi si gioca la A con il Pisa”.