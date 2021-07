Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Locatelli, solo Juve. Dice no all’Arsenal”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Locatelli, solo Juve”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Manuel dice no all’Arsenal: bianconeri pronti a chiudere l’affare. L’azzurro rivelazione degli Europei a un passo dallo sbarco a Torino. Il giocatore vuole raggiungere Allegri o restare a Sassuolo: 10 milioni dividono le parti, si lavora per trovare l’accordo. Roma, sorpresa Zalewski. Zaniolo nervoso. L’Inter cresce: primo graffio Calha. Amichevoli: Mou vince a Trieste (1-0), Inzaghi batte la Pro Vercelli (4-0). Lazio, la promessa di Lotito: ‘Pronto a fare altri acquisti’. Se Correa viene ceduto arrivano Brandt, un altro esterno e una mezzala. Intesa con Luis Alberto: via solo per 50 milioni. Spalletti blinda Koulibaly: ‘M’incateno per tenerlo. Il rinnovo di Insigne? Io sono ottimista, De Laurentiis troverà un punto d’incontro con il nostro capitano’. Napoli, il nuovo tecnico esce allo scoperto”.