“Lo Scudetto è servito”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. “L’Inter passa a Torino, Milan battuto dal Napoli: Conte vola a +9. La Juve ritrova a Cagliari il miglior Ronaldo e va a -1 da Pioli”. “Il campionato a una svolta: ottava vittoria di fila per i nerazzurri”. E ancora: “Lukaku e Lautaro trascinatori nella cavalcata per il titolo: 2-1 ai granata”. In taglio basso: “La Roma cade a Parma, furia Fonseca contro il VAR”.