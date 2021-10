Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Scatto Giroud. Inter e Juve per rilanciarsi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Lo scatto di Giroud”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Battuto il Torino a San Siro con un gol dell’attaccante francese. Il Milan allunga: +3 sul Napoli. Pioli: Ora l’esame Roma, poi il derby. Nel finale Praet sfiora il pareggio. Nona vittoria su dieci partite, i rossoneri provano la prima fuga. Gli azzurri domani contro il Bologna: serve un successo per tornare in vetta. Inter e Juve per rilanciarsi. Viola, Gonzalez positivo. I campioni a Empoli, i bianconeri con il Sassuolo. Inzaghi si affida a Lautaro, Allegri alla coppia Chiesa-Dybala. Lazio-Fiorentina, Immobile a un gol da Piola. Roma a Cagliari. Var, perché devono chiamarlo le squadre”.