Mediagol.it vi propone la prima pagina del 'Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi in edicola. "Il ringraziamento di Mattarella e Draghi: 'Siete un esempio per tutti'". "Inglesi, vergogna doppia". "Chiellini e la vittoria per Astori". "Super Gigio sorpassa il mito Buffon". "Pallone d'Oro, così Jorginho sfida Messi".