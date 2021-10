Prima Pagina Corriere dello Sport: “L’Inter si riaccende. Milan, eliminazione vicina”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“L’Inter si riaccende”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Champions: primo successo con lo Sheriff. Il Real travolge De Zerbi. Dzeko e Vidal protagonisti, Inzaghi torna in corsa per gli ottavi. Milan battuto dal Porto, è il terzo ko: eliminazione vicina. Juve in Russia, match ball qualificazione. Atalanta a casa di CR7. Il mondo perduto di Maurito. Niente PSG e divorzio in vista. Tamponi, Lotito riabilitato. Pena ridotta: può tornare nel Consiglio Figc. Intervista a Cesari: ‘Arbitri e Var, meno stelle e più giovani’. Il no al rinnovo e i fischi: la Fiorentina con Vlahovic, la città divisa. I compagni lo difendono ma i tifosi lo attaccano: Ci ha traditi”.