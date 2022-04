Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’Inter prenota Cambiaso e pensa a Bernardeschi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Ridateci il calcio all’italiana”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Capello esclusivo. Le spagnole ci hanno rubato l’idea, Don Fabio non ci sta: ‘Continuiamo a copiare il Guardiola di 15 anni fa. Stiamo aiutando gli altri a batterci, il modello giusto è quello tedesco’. Poi dà consigli a Zaniolo e Vlahovic: ‘Dybala? Deve andare da Padre Pio. E sfidi la Juve”. Roma, che regali. Pari da Dea. Gol di Pellegrini, poi due gravi errori. Giovedì il ritorno. Tetto dei salari: ok della Uefa a costi ridotti. Stipendi non oltre il 70% dei ricavi: si andrà a pieno regime nel 2025”. Infine, in taglio alto: “L'Inter chiama Perisic e prenota Cambiaso. Il club nerazzurro pensa a Bernardeschi. È pronta la proposta di rinnovo per il croato, ma manca ancora il sì. Il genoano piace come investimento. E occhio all'esterno della Juve”.