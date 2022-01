Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’Inter è una roccia. Remuntada Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“L’Inter è una roccia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Superata la Lazio, i campioni restano a +1 con una gara da recuperare. Bastoni e Skriniar si esaltano, Inzaghi: ‘Ora la Supercoppa’. Doppio Theo a Venezia, festa Pioli: ‘Milan più maturo’. Vincono le squadre in corsa per scudetto e zona Champions. L’Atalanta ne fa sei, Udinese furibonda. Magia Petagna, il Napoli ci crede. Gli azzurri ritrovano il successo al Maradona dopo tre sconfitte. Insigne ko. Spalletti: Siamo tosti. Remuntada Juve. Da 1-3 a 4-3, clamoroso blitz all’Olimpico. Dybala replica ad Abraham, poi l’allungo della Roma. In 7’ il ribaltone bianconero con Locatelli, Kulusevski e De Sciglio”.