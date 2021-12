Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’Inter a manetta. Resiste solo il Milan”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“L’Inter a manetta”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Torino ko, per i nerazzurri è la nona vittoria nelle ultime dieci gare. Ci pensa Dumfries, Inzaghi vola: ‘In estate non ci davano favoriti’. Resiste solo il Milan: 4-2 a Empoli. Napoli a picco, passa lo Spezia. I campioni chiudono il girone d’andata a quota 46: Pioli resta a 4 punti dalla vetta, Spalletti scivola a -7. Azzurri condannati da un autogol di Jesus. Lazio super, Pedro gol alla Immobile. Mou s’illude, graffio Samp. Coppa d’Africa, la sfida della Caf: Si gioca”.