Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Lautaro padrone. Italiano sfida Vlahovic”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

"Lautaro padrone, stende il Milan e porta l'Inter in finale". Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Italiano sfida Vlahovic: no a rimpianti. Una Roma a tutto Mou, ora la panchina è da 10. Il sogno di Salerno passa a Udine. Il Napoli rialza la testa: 'Vietato arrendersi'".