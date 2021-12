Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’anno di Zaniolo. Straus vuole l’Inter americana”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“L’anno di Zaniolo”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “La Roma e la Nazionale scommettono sul suo talento per prendere il volo. Mou lo ha domato, il club lo coccola e Mancini lo aspetta per gli spareggi. Lo Special ha cambiato modulo per esaltare le sue qualità. Pinto lavora al rinnovo e scherza: ‘Ti venderemo a 100 milioni’. E l’Italia punta su di lui per andare al Mondiale. Straus, il boss della sanità che vuole l’Inter americana. Vi raccontiamo chi tratta con Zhang. C’è una Juve di Paratici già in svendita. La società deve solo incassare per comprare: da Rabiot ad Arthur fino a Kulusevski, ecco chi può andare via”. Infine, in taglio alto: “Super Green Pass e stadi a metà. La stretta del Governo coinvolge atleti e tifosi. Certificato verde per gli spogliatoi, la capienza ridotta al 50 per cento. In A sale l’allarme, mentre escono dall’incubo Immobile, Fabian e Insigne. Ma a Lorenzo l’America non conviene”.