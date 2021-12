Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’ammucchiata. Le milanesi accorciano”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“L’ammucchiata”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Equilibrio in testa alla classifica: le milanesi accorciano su Spalletti. Il Napoli si fa rimontare dal Sassuolo, ora è a +1 sul Milan. Ibra-Messias, 3-0 al Genoa. L’Inter batte lo Spezia: -2 dalla vetta. Gli azzurri pagano tre stop muscolari ma sul pari c’era fallo: rosso al tecnico. Pioli inguaia Shevchenko. Gagliardini-Lautaro: Inzaghi avanza. Sinisa ferma Mou, il Bologna sogna. Decide Svanberg. Lo Special attacca Pairetto: ‘Per Zaniolo difficile giocare in A, vada all’estero’. Abraham e Karsdorp ammoniti: sabato salteranno l’Inter. Sarri: A Napoli ko prima di iniziare. Ora rialziamoci. Inchiesta Juve, due dirigenti indagati non rispondono ai magistrati”.