Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La svolta Conceiçao. Inter, Lautaro o Bastoni? Uno è di troppo”

“La svolta Conceiçao”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Il Napoli apre la giostra delle panchine: biennale al portoghese. Gattuso verso la Lazio, Mihajlovic a Roma: pausa di riflessione. L’allenatore del Porto sarà domani nella Capitale per la presentazione. Fonseca diventa la prima scelta della Fiorentina. CR7 spaventa la Juve: ‘Grazie per il viaggio. Ho vinto tutto anche qui’. Inter, Lautaro o Bastoni? Uno è di troppo. La decisione di cedere un big comunicata al tecnico dai dirigenti, ma salta l’incontro con il presidente. Gelo Zhang-Conte. Italia, Mancini fa la conta. Gli azzurri in ritiro con le famiglie. Il ct adesso deve valutare le condizioni di Verratti, Sensi e Pellegrini. La rinuncia di Lazzari”.