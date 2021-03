“La Roma, Italia”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Fonseca vince anche in Ucraina (2-1) e vola ai quarti. Oggi i sorteggi”. “Milan eliminato dallo United, solo i giallorossi in Europa. Pogba entra nella ripresa e spegne i sogni rossoneri. Non basta Ibrahimovic”. “Mayoral re di coppa doma lo Shakhtar. Il rammarico di Pioli: ‘Un peccato uscire così”. In taglio basso: “Altri positivi, l’Asl ferma l’Inter”.