Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La Noche del Diez. Joao Felix avverte l’Italia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“La Noche del Diez”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “EuroLeague, con il Barça è Insigne il protagonista più atteso. Spalletti: ‘Napoli di lottatori, Maradona tiferà per noi’. Lazio per la rimonta con il Porto: Sarri ritrova Immobile. Dopo il pari del Camp Nou il tecnico riparte da Osimhen, Fabian e Lorenzo. Atalanta ad Atene per difendere il 2-1 con l’Olympiacos. Joao Felix avverte l’Italia. Yaremchuk, gol per l’Ucraina. Champions: al portoghese replica Elanga, Atletico-United 1-1. Benfica-Ajax 2-2. Allegri, tutti i mali vengono dal centro. La mediana rimane il punto debole della che ha perso McKennie: dopo l’infortunio a Vila-Real resterà fuori due mesi. Roma-Totti, il vero amore non finisce. Il capitano non è mai uscito di scena”.