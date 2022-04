Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La Juve rischia tutto. Milan agli sceicchi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“La Juve rischia tutto“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Vlahovic la salva a tempo scaduto, quarto posto in gioco. Il Bologna in 9 fa tremare Allegri: scudetto addio, Champions in bilico. Domani Spalletti all'esame Mou: ‘ll titolo? Napoli ci crede’. Arnautovic sblocca. Espulsi nel finale Soumaoro e Medel. Pali di Danilo e Cuadrado. Max: ‘Subiamo troppo’. E mercoledì sfida alla Fiorentina in Coppa Italia. Milan agli sceicchi, il closing a maggio. CR7 non finisce mai, tripletta numero 60”.