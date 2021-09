Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La Juve in fondo! Milan, pari in rimonta”

Mediagol.it vi propone la prima pagine de 'Il Corriere dello Sport'

“La Juve in fondo".

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "All'Allianz è 1-1: bianconeri penultimi e ancora senza una vittoria". "Milan, pari in rimonta. E stasera il Napoli può tornare in testa da solo. Morata illude i bianconeri poi Rebic firma il pareggio".