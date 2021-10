Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La Juve fa la Juve. Napoli, e sono otto!”

Mediagol.it vi propone la prima pagine de 'Il Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Gol di Jean, Max avanza: 'Ora Champions e Inter'. Bufera Orsato. I bianconeri vanno a 3 punti da Inzaghi e domenica la sfida. L'arbitro contestato per l'azione del rigore poi fallito da Veretout: non dà il vantaggio". "Napoli, e sono otto! Piegato il Toro (1-0), Spalletti torna in testa alla classifica".