Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La Juve con le unghie”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“La Juve con le unghie”. Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Un altro 1-0 rilancia Allegri anche in campionato, ma che fatica! Cuadrado a tempo scaduto piega la Fiorentina rimasta in dieci. La Viola fa soffrire i bianconeri. L’espulsione di Milenkovic apre la strada all’assedio finale: traversa di Chiesa, poi il gol. Max: ‘Cresciuti mentalmente’. Mou mette Zaniolo in panchina. Contratto Insigne, il gelo di ADL. Via al derby che decide chi corre per lo scudetto. Milan a +7 sull’Inter: stasera può tagliarla fuori. Pioli punti su Ibra. Inzaghi rilancia Calhanoglu”.