Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La doppia finale. Il Milan vola in testa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“La doppia finale”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Domenica speciale con Roma-Napoli e Inter-Juve mentre il Milan vola in testa. Mourinho: ‘Non sono uno stronzo’. Spalletti: ‘Non fischiatemi’. La provocazione di Inzaghi: ‘Avversario a terra? Andiamo avanti’. Tra i giallorossi torna Zaniolo, José scarica i bocciati di Bodo. La frecciata di Luciano a Totti. Allegri, pronta la carta Dybala: ‘Loro favoriti per lo scudetto’. Pioli spegne il sogno del Bologna in nove. Che Sassuolo: 3-1 al Venezia. Colantuono ne prende 4”.