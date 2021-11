Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juventus, crisi in campo e in Borsa”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Rischiatutto Juve". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "La crisi in campo e in Borsa: per Agnelli il momento più difficile. Italia, incubo big 9. Oggi a Zurigo (17) il sorteggio per gli spareggi di marzo. Con Immobile è vera Lazio. Abraham-Zaniolo la Roma domina".