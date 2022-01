Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve, tutto contro. Roma, l’idea è Ndombele”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Juve, tutto contro”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Confermata la Supercoppa il 12 con l’Inter. E alla ripresa ci sono Napoli e Roma. Tre big match di fila, i casi Covid e Morata: avvio terribile per Allegri. Il Consiglio di Lega ha respinto la richiesta di slittamento della finale: spalti al 50%. Nessuno stravolgimento del calendario. Napoli, l’addio di Insigne. Il destino beffardo di Spalletti. Dopo Totti e Icardi, Luciano dovrà gestire il divorzio da un altro leader. I manager del Toronto attesi giovedì in Italia per la chiusura. Tuchel fa fuori Lukaku, quanti bomber in rottura. Rimonta Chelsea senza Romelu: 2-2 col Liverpool. Roma, l’idea è Ndombele. Il centrocampista emarginato da Conte offerto a Mourinho. Milan-Rudiger, si apre una strada. Messi si ferma, positivo. Con lui altri contagiati: il PSG nei guai”.