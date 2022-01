Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve, sprint Zakaria. Serie A, i nuovi mostri”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Juve, sprint Zakaria”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Non solo Vlahovic: ultimo assalto per il centrocampista del Borussia. Lo svizzero per Max, Bentancur e Kulusevski in Premier. Dusan in campo già a rapporto da Allegri: ‘Si comincia’. Serie A, i nuovi mostri. Inter, Caicedo: ‘Convinto subito da Inzaghi’. Lazio, Miranchuk verso il no: Immobile resta solo. Sensi: La spunta in più dai consigli di Mancio. Ecco l’esercito della salvezza. Dalla Salernitana al Cagliari: squadre rivoluzionate per evitare la B. Sabatini scatenato prende anche Mousset e Radovanovic. Difesa rinnovata e Baselli per Mazzarri. Il tedesco Amiri al Genoa con Blessin”.