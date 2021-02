Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve, segnali di resa. C’è Roma-Milan, doppio spareggio”

“Juve, segnali di resa”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport’, che punta i riflettori su Verona-Juventus. “Non basta il gol di Ronaldo, il Verona pareggia e domina (1-1). Rimonta firmata da Barak di testa e nel finale assedio a Szczesny. Se l’Inter batte il Genoa (ore 15) CR7 scivola a -10 dalla vetta. Rincorsa scudetto: i bianconeri steccano al Bentegodi, è allarme. Rabbia Pirlo: ‘Buttati due punti importanti’. Ciro flop, Sinisa lezione alla Lazio. Immobile sbaglia un rigore e il Bologna scappa”. In taglio basso: “Psg, Kean incanta. Cinquina Bayern. Pep fa il padrone. Scalata Barça”. Infine, in taglio alto: “C’è Roma-Milan, doppio spareggio. In palio la Champions e la sfida all’Inter. Fonseca: ‘Attenti, non credo alla crisi rossonera’. Pioli: ‘Per noi è il momento decisivo’. Spinazzola torna esterno, Ibra a Sanremo dopo la partitissima”.