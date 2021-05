Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve o Napoli, Allegri decidi. Lazio-Toro, Simone per Pippo”

“Juve o Napoli: Allegri, decidi”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Il terremoto delle panchine: per Max c’è anche il Real se Zidane saluta. La volata per la Champions cambia i giochi: adesso rischia Pioli. Da Gattuso a De Zerbi e Juric, in atto un rimescolamento che potrebbe coinvolgere persino Conte. Sarri e Spalletti restano ancora in attesa. Domani la finale di Coppa Italia. E CR7 riporta a casa le sue auto di lusso. Lazio-Toro, Simone per Pippo. Se Inzaghi jr stasera non vince il Benevento del fratello scende in B. Mancini: ‘Resto qui per vincere’. Rinnovo ufficiale: il CT in carica fino al 2026. Gravina: con lui un percorso importante”.