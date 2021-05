Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve nell’incubo, si prepara Zidane. Zhang-Inter, sui tagli appello nel vuoto”

“Juve nell’incubo”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Champions a rischio e ultimatum Figc: Lasci la Superlega o via dalla A. Vertice dopo la disfatta col Milan: avanti con Pirlo, ma si prepara Zidane. Rinviato a fine torneo il cambio in panchina. Ronaldo in visita alla Ferrari con Elkann e Agnelli”. E ancora: “Salerno in A, Lotito vende. Castori promosso, Monza ai playoff. Osimhen lancia lo sprint finale. Gattuso vuole allungare in zona Champions: Lozano e Bakayoko dall’inizio. Roma, ecco il piano di Mou”. Infine, in taglio alto: “Zhang-Inter, sui tagli appello nel vuoto. Il silenzio dei giocatori. Conte, niente conferenza”.