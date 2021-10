Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve fuori dai giochi. Allegri a -13”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Juve fuori dai giochi”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Clamoroso stop dei bianconeri, battuti in casa al 95’ dal Sassuolo. Allegri a -13 dalla vetta: ‘Siamo stati dei polli, mai più così nevrotici’. L’Inter passa a Empoli e riprende la corsa: è a 7 punti da Pioli. McKennie replica a Frattesi, poi nei secondi finali il gol di Lopez. Prova di forza dei nerazzurri: vanno a segno D’Ambrosio e Dimarco. Ribaltone Roma, il Cagliari trema. Lazio, c’è Pedro. Spalletti cerca l’aggancio: ‘No ai lamenti’. Plusvalenze, Agnelli nei guai. Var a chiamata? Si può fare. Italia-Svizzera, la capienza dell’Olimpico sale al 100%: si lavora anche per il resto dello sport”.