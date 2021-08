Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve, fumata nera. È già arrivato Kean”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Juve, fumata nera”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Storica vittoria dell’Empoli allo Stadium: gol di Mancuso, il numero 7. La prima senza Ronaldo si risolve con un allarmante ko in casa. Soltanto un punto in due partite, vano assalto con Dybala e Morata. Allegri: ‘Passo falso che fa bene’. È già arrivato Kean: oggi la firma. Lazio al bacio, Immobile tris. Sarri, lezione allo Spezia. Napoli e Roma, voglia di violare. Big in trasferta: Insigne centravanti. Spalletti: ‘Noi tra le 7 da scudetto’. José aspetta il primo gol di Abraham. Milan, Giroud all’assalto del Cagliari”.