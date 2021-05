Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve fino alla fine. Cagliari e Spezia, pari pesanti”

“Juve fino alla fine”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Riscatto contro il Sassuolo: la zona Champions è a un punto. Il Milan travolge il Torino, l’Atalanta inguaia il Benevento. Pioli e Gasp secondi davanti a Gattuso. L’Inter batte anche la Roma. Buffon para un rigore, poi a segno Rabiot, CR7 e Dybala. Spera la Lazio: Immobile in gol al 95’. Cagliari e Spezia, pari pesanti. Corsa salvezza: a due turni dalla fine Semplici e Italiano muovono la classifica. Inzaghi ora è a -4 dalla salvezza”. E ancora: “Uefa, scatta l’inchiesta sui club ribelli. Procedimento disciplinare per Juve, Barça e Real. Il nuovo format: ‘Serie A a 18 prima del 2024’. Il presidente Figc: Lega ok, però il piano va anticipato”.