Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve, crisi al buio. Bianconeri irriconoscibili”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Juve, crisi al buio”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Doppietta di Simeone, bianconeri irriconoscibili: è la quarta sconfitta. Verona fatale, furia Allegri: ‘Una vergogna i 15 punti. Adesso siamo una squadra da metà classifica, serve un altro atteggiamento’. Martedì lo Zenit. Mou sfida il Milan, a Salerno un Napoli senza Osimhen. Ciro come Piola alla Lazio non basta. Immobile raggiunge un mito biancoceleste a quota 159 gol. A Bergamo finisce 2-2: segnano anche Pedro, Zapata e De Roon al 94’. Una giornata storica per l’attaccante di Sarri. Thohir: Zhang trovi un acquirente degno dell’Inter. Lui ha rispetto per gli italiani, lascerà il club al momento giusto”.