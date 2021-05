Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve con le unghie. Fonseca regala il derby a Mou. Miracolo Italiano”

“Juve con le unghie”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dagli uomini di Andrea Pirlo. “Battuta l’Inter: Var protagonista, è polemica per il rigore del 3-2. A una giornata dalla fine, i bianconeri per un giorno al quarto posto. Atalanta in Champions, oggi Milan e Napoli devono rispondere. Decide Cuadrado con il gol del 2-1 e il penalty della vittoria. Inesistente il secondo giallo a Bentancur. Pirlo: C’è ancora speranza. La passerella? A noi mai fatta”. E ancora: “Fonseca regala il derby a Mou. Vanno a segno Mkhitaryan e Pedro. Lazio quasi mai in partita: Acerbi espulso. Il tecnico giallorosso: ‘Grazie ai tifosi’. Il miracolo Italiano: Spezia salvo”.