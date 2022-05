Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve a reazione. Roma per l’Europa, Mou attacca”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Juve a reazione: Pogba o Milinkovic, Di Maria e Perisic, la vera lista di Allegri. La delusione in Coppa cambia i piani, ora si punta sull'usato sicuro". Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "L'Inter chiede aiuto a Gasp: domani la volata Scudetto, il Milan ospita l'Atalanta e si affida alla coppia Giroud-Leao, Inzaghi di scena a Cagliari. Spalletti show: 'Girerò Napoli in camper'. Roma per l'Europa, Mou attacca".