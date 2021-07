Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve, 400 milioni! Resta il nodo Ronaldo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Juve, 400 milioni!". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Ok al maxi-aumento di capitale. E inizia l'era Arrivabene. Oggi Agnelli presenta il nuovo assetto societario. Resta il nodo Ronaldo. Il Cda del club bianconero ha stimato in 320 milioni l'impatto negativo della pandemia. E dopo l'inglese Rosetti ci dà lo sloveno. Sarà Vincic (connazionale di Ceferin) ad arbitrare Italia-Belgio. De Bruyne-Hazard ancora fermi: quarti a rischio. Mezza Europa vuole i gioielli del Mancio. Da Insigne a Spalletti, è un De Laurentiis scatenato".