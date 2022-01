Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Joya senza gioia. Inter, esame scudetto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Joya senza gioia” Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Subito in gol con l’Udinese, Dybala non esulta in polemica con la dirigenza. La Juve aggancia il quarto posto, ma l’Atalanta ha 2 gare in meno. Inter, esame scudetto a casa Gasp. Domani il Milan con lo Spezia. Paulo punge: ‘Lo sguardo verso la tribuna? Cercavo un mio amico. Rinnovo? Sono succede tante cose, preferisco non parlare’. Raddoppio di McKennie. La Lazio rivede l’Europa. È sempre Ciro: una doppietta e Salerno va ko. Immobile all’attacco: ‘Non devo dimostrare più niente’. Di Lazzari il terzo gol. Genoa, amaro festival di allenatori. E Sheva torna a casa. Ora Konko, poi Labbadia. Con Oliveira la Roma è più a misura di Mou”.