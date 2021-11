Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Italia, è un muro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Italia, è un muro”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Berardi con Insigne o Scamacca contro una difesa inviolata in casa. Mancini perde pezzi e studia un nuovo attacco per superare l’Irlanda del Nord. Domani a Belfast gli azzurri devono segnare più gol per essere sicuri del pass mondiale. Out Bastoni, Calabria e Biraghi, arriva Zappacosta. Mbappé show con Benzemq. La Francia va in Qatar. Kylian ne fa quattro al Kazakistan (8-0). Belgio qualificato, Olanda rimontata. ‘I nove scudetti di fila parlano per la Juve’. Intervista a Montezemolo. Trent’anni fa diventava il presidente di una Ferrari ai minimi storici”.