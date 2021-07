Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inzaghi contro tutti. Osimhen senza limiti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Inzaghi contro tutti". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Inter, Simone sfida l'ombra di Conte e i mostri della panchina. Il tecnico difende lo scudetto dall'assalto di Allegri, Mourinho e degli altri big. Petagna o Scamacca nel mirino per il ruolo di vice Lukaku. I nerazzurri apriranno il campionato il 21 agosto alle 18.30. Osimhen senza limiti. Vuole il titolo di capocannoniere e la scarpa d'oro con il Napoli. La denuncia di Sara su Instagram: 'Zaniolo, rispondimi. Sta nascendo tuo figlio'. Spezia, la denuncia del medico apre un caso. E alle Olimpiadi cresce l'allarme. 'Covid, colpa di due no vax'. La federazione spinge i club ad accelerare sui vaccini, in attesa del decreto di Draghi".