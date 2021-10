Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inzaghi, amore amaro. Azzurrissima”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Inzaghi, amore amaro”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Ribaltone Lazio, per l’Inter una sconfitta che brucia. Con rissa finale. Il tecnico festeggiato prima del match dai suoi ex tifosi, poi arriva il ko. Sorpasso Milan in vetta alla classifica: che rimonta sul Verona. L’ira dei nerazzurri per il gol di Anderson con Dimarco a terra, espulso Luis Felipe al termine della gara. Sarri: ‘Solo da noi proteste così’. Simone: ‘Dopo il 2-1 abbiamo perso la testa, mai più’. Spalletti: ‘Napoli ora arriva il bello’. Il Toro al Maradona. Gli azzurri per l’ottava vittoria consecutiva: ‘Tante gare ravvicinate, ma ho ritrovato Demme, Mertens e Lobokta’. Azzurrissima. Juve-Roma: fumata nera per Dybala, Abraham ci prova. Da Berna, Bonucci, Chiesa e Locatelli a Cristante, Mancini, Pellegrini e Zaniolo: all’Allianz maxi-sfida in chiave Italia. Allegri e Mou, la vigilia del fair play”.