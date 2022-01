Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Interminabile. Nerazzurri, prove di fuga”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“Interminabile”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Inzaghi acciuffa un altro successo nei secondi finali: 2-1 al Venezia. Nerazzurri, prove di fuga: la ribalta Dzeko dopo il pari di Barella. Milan, esame Juve: è la sfida Ibra-Dybala. Napoli, rientra Insigne. Per Inzaghi una notte a +5 sui rossoneri: ‘La vittoria della volontà, Edin è stato bravissimo’. Pioli costretto a non sbagliare. L’addio a Di Marzio che scoprì Maradona. Aveva 82 anni. Mancini nel passato, sta tornando Balotelli. Mario allo stage azzurro”.