Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter, via libera. Ibra salva il Milan”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Inter, via libera!”. Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Sabato ricco di sorprese in vetta, anche il Napoli può approfittarne. Ibra salva il Milan a Udine, Inzaghi oggi punta al sorpasso. Un gol di Morata non basta alla Juve: il Venezia rimonta e fa 1-1. Prodezza di Beto, graffio di Zlatan al 92’. Rossoneri senza idee: 7 punti in 5 gare. Pioli amaro: ‘Regaliamo gol’. Mega rissa nel finale. Dybala subito ko, bianconeri avanti con lo spagnolo. Di Aramu il pari. La Fiorentina cala il poker alla Salernitana (Vlahovic bis). Conte fuori dalla Conference. Uefa verso una clamorosa decisione: Tottenham out. Niente accordo per il recupero contro il Rennes: presto l’annuncio dello 0-3 a tavolino che elimina gli Spurs”.