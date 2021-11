Prima Pagina, Corriere dello Sport: ““Inter, si ricomincia! Roma Felix, la vince Mou”

Mediagol.it vi propone la prima pagine de 'Il Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Nerazzurri ok al Meazza (3-2): dopo il Milan anche il Napoli perde l'imbattibilità. Inzaghi a -4 dalla vetta: 'Successo chiave, ora la Champions'". "Roma Felix, la vince Mou". "Festa in rimonta, lo United a Carrick".