Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter, Sensi unico. Il calcio secondo Gravina”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Inter, Sensi unico”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “L’Empoli fa soffrire Inzaghi, poi cede. E stasera tocca alla Roma. Rimonta e sorpasso dopo il 2-1 dei toscani. L’infortunio di Correa potrebbe far saltare il prestito alla Samp del centrocampista. Il Sassuolo supera il Cagliari: c’è la Juve nei quarti. Il calcio secondo Gravina: l’Italia, la pandemia, le riforme, le plusvalenze. ‘Il Mondiale? Resto comunque vada. Senza Qatar non temo per la mia permanenza. La vittoria agli Europei vale quanto un bonus di quattro anni. I giudizi dati da Commisso sui colleghi? Stendo un velo pietoso. Ma va messo il sistema in sicurezza. Anche in serie A è arrivato il momento dei playoff, salvaguardando il merito raggiunto in classifica. Sapere Insigne in un torneo lontano come quello canadese mette tristezza. E lui non ci va a cuor leggero’. Parla Mertens: ‘Io a Napoli per sempre’. L’attaccante belga in esclusiva: ‘Mi piacerebbe finire qui la carriera. Devo segnare tanto così costringerò De Laurentiis a tenermi. La corsa scudetto? Inter, ma non è finita’. Genoa: in panchina arriva il tedesco Blessin. Salernitana: idea Eder, il sogno è Diego Costa”.