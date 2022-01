Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter Maravilla. Arsenal su Vlahovic”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Inter Maravilla”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Juve ko nell’ultima azione dei supplementari. Terza Supercoppa per Inzaghi. Nella finalissima del Meazza decisivo il guizzo di Sanchez quando il match sembrava destinato ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1: a segno McKennie e Lautaro dal dischetto. Tra mercato e Coppa Italia. Napoli: Adarabioyo. Arsenal su Vlahovic. Il centrale inglese nel mirino di Adl. La Fiorentina alle 18 al Maradona. Milan-Genoa alle 21, Gasp ai quarti. La Roma si rinforza. È arrivato Oliveira, l’uomo per Mou. Il portoghese: ‘Voglio portare qui la mia mentalità vincente’. Caccia a un altro centrocampista. Nuovo protocollo: si fermano le squadre con il 35% di positivi”.