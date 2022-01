Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter, frenata show. Oggi il Milan per il sorpasso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Inter, frenata show”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “L’Atalanta ferma i campioni reduci da otto vittorie di fila. Pari senza gol con i portieri protagonisti. Gasperini: Grande gara. E oggi il Milan in campo contro lo Spezia per il sorpasso in vetta. Partita giocata ad alto ritmo: molte occasioni sventate da Musso e Handanovic. Zona Champions: la Juve si avvicina. Il Napoli all’esame Bologna. Roma ok, ci pensa subito Oliveira. Il portoghese già decisivo segna su rigore. Traversa nel finale di Joao Pedro. Genoa, cambia anche la Doria. Samp, D’Aversa è fuori. Panchina a Giampaolo”.