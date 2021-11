Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter, epic Simone. Inzaghi meglio di Conte”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Inter, epic Simone”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Inzaghi meglio di Conte in Champions: ‘Destino nelle nostre mani’. Travolto lo Sheriff, nerazzurri vicini agli ottavi dopo dieci anni. Il Milan non va oltre l’1-1 con il Porto: qualificazione appesa a un filo. La svolta nella ripresa: in gol Brozovic, Skriniar e Sanchez. Pioli deluso dalla prestazione con i portoghesi: ‘Siamo stati poco continui’. E domenica un super derby. Il rilancio Juve: Dybala, la forza di un leader in scadenza. La scelta dei figli: vanno all’asta tutti i beni di Maradona. Sarri, che attacco al ministro! Lazio a Marsiglia, dura replica del tecnico a Darmanin: ‘Violenti i nostri tifosi? Venga a Roma e capirà di aver detto una cazzata’. In Euroleague gara da vincere anche per il Napoli a Varsavia senza Insigne, Osimhen e Ruiz. Roma, Mourinho per il riscatto. E punge la Juve”.