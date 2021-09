Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter e Milan beffa doppia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Inter e Milan beffa doppia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Champions subito amara per le milanesi. Belle ma sconfitte all’esordio da Real e Liverpool. Ancelotti passa al Meazza con un gol di Rodrygo nel finale. Rossoneri avanti 2-1 ad Anfield, poi il ritorno dei Reds. Che delusione le figurine Paris! Al via anche l’Europa League. Sarri: Bestemmie? Querelo. Spalletti: Napoli, pedala. La Lazio col Galatasaray, la furia del tecnico per il doppio stop. A Leicester Insigne in dubbio. La Roma con il Cska Sofia. L’Olimpico tutto per Mou: Sì, voglio la Conference. In 30 mila per la gara contro i bulgari”.