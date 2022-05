Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter, Bastoni salva Lautaro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Inter, Bastoni salva Lautaro”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Il Tottenham di Conte forte sul difensore: porta milioni. Sorpresa: Handanovic prolunga, Perisic riflette. Milan agitato, tutto pronto per la festa scudetto. La cessione del centrale consentirà a Zhang di confermare il Toro. Reggio Emilia invasa dai tifosi rossoneri, Milano in fibrillazione. Vlahovic re. La Juve scarica Morata e Bernardeschi. Il libro di Dusan al Salone di Torino. Il calcio che l'Italia si merita. Mourinho, la prima finale. La Roma a Torino si gioca un posto in Europa. I giallorossi obbligati a vincere la partita che chiude il campionato. Il tecnico nasconde la formazione. Mercoledì a Tirana la sfida al Feyenoord che vale la Conference. lervolino, il superpremio. Il presidente all’allenamento scuote la Salernitana. Incontra Nicola, staff e giocatori e comunica la ricompensa per la salvezza: Metto sul tavolo sette milioni, saranno i ragazzi a dividerli tra loro”.